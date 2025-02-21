Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений о ситуации вокруг Украины и отношений с США на пресс-конференции в пятницу, 21 февраля.

В частности, он заявил:

1. Путин "открыт для мирных переговоров" о завершении войны в Украине. Киев же, по утверждению Пескова, "не хочет заниматься налаживанием мира", с чем, по его мнению, и связаны эмоциональные высказывания властей США против руководства Украины.

2. Кремль не считает, что администрация Трампа заняла "пророссийскую и антиукраинскую" позицию.

3. Деталей о времени и месте проведения личной встречи Путина и американского президента Дональда Трампа Песков не раскрыл.

"Есть желание двух президентов (относительно встречи - Ред.), которое они высказали. Есть установка хорошо подготовить эту встречу, чтобы она была максимально результативной", - заявил Песков.

4. Спикер Кремля отрицает, что Россия на переговорах в Эр-Рияде требовала вывода американских войск из Восточной Европы.

5. О переговорах с США в Саудовской Аравии Путин в ближайшее время поговорит по телефону с Си Цзиньпином, сказал Песков (Китай уже выразил поддержку этим переговорам).

6. Москва, по словам Пескова, не поддерживает замену ООН, откуда республиканцы предлагают вывести США.

"У ООН есть несовершенства, но замены или альтернативы ей нет", - говорит Песков.

Ранее Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине.