Группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект о полном выходе страны из ООН.

Об этом сообщает Fox News.

Законопроект уже представили в Сенате, а сегодня представят и в Палате представителей.

"ООН превратилась в платформу для тиранов и место для нападок на Америку и ее союзников. Мы должны прекратить за это платить. Поскольку президент Трамп революционизирует нашу внешнюю политику, ставя Америку на первое место, мы должны выйти из этой фиктивной организации и отдать приоритет реальным альянсам, которые обеспечивают безопасность и процветание нашей страны", - заявил один из инициаторов, сенатор Майк Ли.

По данным Совета по международным отношениям США, Штаты предоставили ООН больше финансирования, чем любая другая страна. В 2022 году взносы Вашингтона составили более 18 миллиардов долларов, что составляет примерно треть общего бюджета ООН.

"ООН пользовалась американскими налоговыми деньгами, при этом часто подрывая наши интересы, нападая на наших союзников и поддерживая наших противников. Чего добилась Организация Объединенных Наций? Несмотря на все деньги и внимание, эта коррумпированная глобалистская организация на протяжении десятилетий не могла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии", - заявил член Палаты представителей Чип Рой.

Законопроект также предусматривает, что США не будут участвовать в мирных переговорах при посредничестве ООН и запрещает исполнительной власти заключать любые соглашения о членстве в ООН или ее дочерних организациях без одобрения Сената.







Напомним, США пересмотрят свое членство в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).