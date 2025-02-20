США выступили против того, чтобы Россию называли "агрессором" в заявлении G7 ("Большой семерки") к третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Администрация Трампа, комментируя боевые действия, называет их "украинским конфликтом", отметили два собеседника FT.

Неназванные западные чиновники рассказали, что США угрожают сорвать традиционную демонстрацию единства G7. Представители США выступили против фразы "российская агрессия" и подобных описаний, которые лидеры G7 использовали с 2022 года.

По данным газеты, участие президента Украины в саммите "Большой семерки", где Владимир Зеленский ранее появлялся регулярно, также пока не подтверждено.

Мероприятие пройдет по видеосвязи 24 февраля.

Ранее Трамп предлагал вернуть Россию в "Большую семёрку". Президент США также заявил, что "доверяет Путину" и верит, что тот "хочет мира".

Напомним, СМИ писали, что страны G7 договорились, что любые новые санкции против России впредь будут увязаны с участием России в переговорах по Украине.