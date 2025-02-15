Страны G7 ("Большой семерки") договорились, что любые новые санкции против России впредь будут увязаны с участием России в переговорах по Украине.

Об этом сообщает Reuters.

"Любые новые, дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпринимает ли Российская Федерация реальные, верные усилия по прекращению войны против Украины, которая обеспечивает Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенной, независимой страны", - говорится в заявлении, которое подписал госсекретарь США Марко Рубио.

В ходе встречи министры G7 также выразили общую приверженность работе над достижением устойчивого мира в Украине, подчеркнув необходимость разработки надежных гарантий безопасности для предотвращения возобновления боевых действий.

Они подтвердили намерение продолжать финансовую поддержку Украины, используя доходы от заблокированных российских суверенных активов и обещали пообещали вводить дополнительные санкции против РФ, при условии если власти не будут "вести добросовестные переговоры".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что было "ошибкой" исключать РФ из "Большой семерки", и он хотел бы снова видеть ее в этом формате.

Также Трамп не поддержал идею конфискации замороженных активов РФ для закупки американского оружия.