Украина и некоторые европейцы призывали президента США Дональда Трампа разрешить использование замороженных российских активов на 300 млрд долларов для закупки американского оружия.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Большая часть данных активов арестованы в Европе, и отсутствие консенсуса среди стран ЕС, которое ранее не позволяло их конфисковать, сохраняется и сейчас. Главные противники конфискации - Германия, Люксембург и Бельгия, которые опасаются финансовой нестабильности, правовых и других рисков.

Однако украинцы и некоторые европейцы говорят Трампу, что Штатам и американским оборонным компаниям было бы выгодно использование этих активов для компенсации военной помощи Украине.

Но, как пишет издание, Трамп эту идею не поддерживает.

Напомним, в октябре прошлого года страны "Большой семерки" согласовали механизм украинского кредита на 50 миллиардов долларов, выплачиваемого за счет доходов от замороженных российских активов.

Однако СМИ писали, что половина из обещанных Украине 50 миллиардов долларов не может быть потрачена на закупку вооружений.