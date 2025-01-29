Половина из обещанных Украине 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов не может быть потрачена на закупку вооружений.

Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel, заявляя о "миллиардной дыре в финансировании Украины".

Этот кредит был согласован минувшим летом, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку Украины даже в случае прихода в США Дональда Трампа. Звучало мнение, что механизм нужно сделать защищенным от республиканца, если он победит.

На наличие этого кредита позже сослался канцлер ФРГ Олаф Шольц, когда отказался от предложения выделить Украине на усиление ПВО дополнительно три миллиарда евро помощи до проведения внеочередных парламентских выборов в Германии.

"Канцелярия канцлера тогда заверяла, что у Украины ещё достаточно средств, выделенных Германией на 2024 год. Кроме того, она может воспользоваться кредитными средствами стран G7. Однако, как оказалось, около половины из предусмотренных 50 миллиардов долларов вообще не могут быть использованы для закупки вооружений", - пишет Der Spiegel.

Напомним, в октябре прошлого года страны "Большой семерки" согласовали механизм украинского кредита на 50 миллиардов долларов, выплачиваемого за счет доходов от замороженных российских активов.

В начале января текущего года Украина получила от Евросоюза первые 3 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов.