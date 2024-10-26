Страны G7 согласовали механизм украинского кредита на 50 миллиардов долларов
Страны "Большой семерки" согласовали механизм украинского кредита на 50 миллиардов долларов, выплачиваемого за счет доходов от замороженных российских активов.
Об этом говорится на сайте правительства Италии, которая сейчас председательствует в G7.
Сообщается, что утверждено "техническое решение, обеспечивающее последовательность, координацию, справедливое распределение кредитования и солидарность между всеми партнерами G7".
Деньги должны пойти на экономическую и военную поддержку Украины, а также на восстановление после войны.
"Наша цель - начать выплачивать средства к концу года", - говорится в заявлении.
Напомним, Вашингтон предоставит Киеву 20 млрд долларов, примерно столько же внесет ЕС, а еще 10 млрд долларов ожидаются от Великобритании, Японии и Канады.
Ранее Европа планировала выделить 35 миллиардов, но этому воспротивилась Германия.
Погашать кредит будут с доходов российских активов, которые оцениваются на уровне 2-3 миллиардов евро в год.
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