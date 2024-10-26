Страны "Большой семерки" согласовали механизм украинского кредита на 50 миллиардов долларов, выплачиваемого за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом говорится на сайте правительства Италии, которая сейчас председательствует в G7.

Сообщается, что утверждено "техническое решение, обеспечивающее последовательность, координацию, справедливое распределение кредитования и солидарность между всеми партнерами G7".

Деньги должны пойти на экономическую и военную поддержку Украины, а также на восстановление после войны.

"Наша цель - начать выплачивать средства к концу года", - говорится в заявлении.

Напомним, Вашингтон предоставит Киеву 20 млрд долларов, примерно столько же внесет ЕС, а еще 10 млрд долларов ожидаются от Великобритании, Японии и Канады.

Ранее Европа планировала выделить 35 миллиардов, но этому воспротивилась Германия.

Погашать кредит будут с доходов российских активов, которые оцениваются на уровне 2-3 миллиардов евро в год.

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