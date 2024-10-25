Германия и Франция отклонили план Евросоюза обойти вето Венгрии на выделение Украине шести миллиардов евро из Европейского фонда мира.

Об этом сообщает Bloomberg.

Брюссель предложил разрешить странам-членам ЕС делать добровольные взносы в Фонд, что позволило бы использовать средства с согласия только тех, кто вносит вклад, а не на основе единогласной поддержки всех членов.

Однако Франция и Германия выступили против этой идеи, поскольку считают, что добровольные взносы могут подорвать работу Фонда, где сейчас взносы обязательны и рассчитываются в соответствии с экономическим весом каждой страны.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил, что страны Евросоюза ещё не договорились о разблокировании 6,6 миллиардов евро для финансирования дальнейших поставок оружия Украине, но приблизились к этому решению.

Также сообщалось, что с целью обойти вето Венгрии на военную помощь Украине, ЕС хочет создать фонд, где не будет участвовать Будапешт.

Правительство премьера Виктора Орбана уже почти 1,5 года блокирует выделение 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира, которые должны были компенсировать странам ЕС расходы на поставки вооружений для Киева.