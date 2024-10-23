Сегодня, 23 октября, Совет Евросоюза окончательно одобрил выделение Украине кредита в размере до 35 миллиардов евро за счет налогов с прибыли от замороженных российских активов.

Об этом сообщило в соцсети Х венгерское председательство в Совете ЕС.

Одобрение кредита состоялось по письменной процедуре. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, 35 миллиардов евро кредита является частью плана, согласованного странами G7 на саммите в июне, о предоставлении Украине займа в размере 50 млрд долларов.

Как сообщалось, недавно Венгрия заблокировала выделение Украине 35 миллиардов евро кредита за счет замороженных российских активов до выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

Ранее газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине до 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7.

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