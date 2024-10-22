Британия выделяет Украине кредит на сумму почти три миллиарда долларов для закупки необходимого военного оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Кредит будет обеспечен прибылью от замороженных российских активов. Это вклад Британии в обещанный "Большой семеркой" общий кредит на 50 млрд долларов.

Также Европарламент одобрил кредит Украине в размере 35 миллиардов евро - за счет доходов от замороженных российских активов.

Эту сумму Евросоюз хочет внести в общий кредит от стран "Большой семерки" в размере 45 миллиардов евро.

При этом решение еще должен окончательно утвердить Евросовет. Если это произойдет, деньги Украина начнет получать в этом году, и выделяться они будут весь 2025-й.

Напомним, СМИ сообщали, что США готовы увеличить свой вклад в кредит Украине, который планируется погашать за счёт прибыли с замороженных активов России. Они согласны увеличить свою долю до 20 миллиардов. Остальные средства внесут другие страны "Большой семёрки".

Война в Украине идет уже 970-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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