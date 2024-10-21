Министр обороны США объявил о выделении нового пакета военной помощи на 400 млн долларов
Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Владимиром Зеленским объявил о выделении нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы, военная техника и вооружение.
"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - заявил Остин.
В новый пакет военной помощи США вошли:
- боеприпасы для HIMARS;
- 155 мм и 105 мм артиллерийские боеприпасы;
- 60 мм, 81 мм и 120 мм минометные системы и снаряды;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры M113;
- спутниковое коммуникационное оборудование;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- гранаты и учебное оборудование;
- оборудование для проведения взрывных работ и боеприпасы;
- оборудование для защиты критической инфраструктуры;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
Напомним, сегодня глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом.
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