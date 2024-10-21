Президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: gov.ua

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Владимиром Зеленским объявил о выделении нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы, военная техника и вооружение.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - заявил Остин.

В новый пакет военной помощи США вошли:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155 мм и 105 мм артиллерийские боеприпасы;
  • 60 мм, 81 мм и 120 мм минометные системы и снаряды;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • бронетранспортеры M113;
  • спутниковое коммуникационное оборудование;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • гранаты и учебное оборудование;
  • оборудование для проведения взрывных работ и боеприпасы;
  • оборудование для защиты критической инфраструктуры;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Напомним, сегодня глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Война в Украине идет уже 969-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться