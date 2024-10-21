Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Владимиром Зеленским объявил о выделении нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы, военная техника и вооружение.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", - заявил Остин.

В новый пакет военной помощи США вошли:

боеприпасы для HIMARS;

155 мм и 105 мм артиллерийские боеприпасы;

60 мм, 81 мм и 120 мм минометные системы и снаряды;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры M113;

спутниковое коммуникационное оборудование;

стрелковое оружие и боеприпасы;

гранаты и учебное оборудование;

оборудование для проведения взрывных работ и боеприпасы;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Напомним, сегодня глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом.

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