Сегодня, 21 октября, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом.

"Я вернулся в Украину в четвертый раз в качестве министра обороны, продемонстрировав, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину", - написал он в соцсети Х.

Издание The Wall Street Journal сообщает, что он приехал "с сообщением о твердой приверженности США военным усилиям Украины, но без новой военной помощи или разрешения на использование ракет большой дальности внутри России".

Ранее украинские власти заявляли, что ожидают приезда делегации США для обсуждения плана победы президента Владимира Зеленского.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что западным союзникам пока не удается достичь консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

Война в Украине идет уже 969-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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