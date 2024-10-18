Украина должна бить вглубь территории РФ своими дальнобойными дронами, не рассчитывая на западные ракеты из-за их дороговизны.

Такое заявление сделал на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин.

"Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Они (украинцы - Ред.) могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность", — сказал Остин.

Напомним, разрешение дальнобойных ударов по территории РФ западными ракетами - один из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского. Однако США такого разрешения не дают.

В сентябре колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус в колонке "Не стоит недооценивать риски эскалации из-за Украины" написал, что глава Белого дома Джо Байден уклонился от просьбы президента Украины использовать американские ракеты для ударов вглубь России, потому что опасность эскалации конфликта реальна.