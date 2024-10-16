Британия готовит предложения касательно дальнобойных ударов Украины по территории РФ.

Это дал понять главком ВСУ Александр Сырский после разговора с начальником штаба обороны Британии Тони Радакиным.

"Отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает свои предложения в рамках практической реализации "плана победы", - сообщил Сырский.

Ранее СМИ писали, что премьер Британии Кир Стармер заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на недавней встрече, что "Storm Shadow не выиграет вам войну".

А перед этим газета The Times сообщала, что Лондон не разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России без согласия США.

Война в Украине идет уже 966-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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