Президент РФ Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США.

Документ обнародован на российском портале правовых актов.

"Российский правообладатель вправе обратиться в суд в соответствии с правилами подсудности <...> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа Соединенных Штатов Америки и о компенсации ущерба", — сказано в указе.

В заявлении необходимо привести оценку ущерба. В качестве правообладателей могут выступать Российская Федерация или Центробанк.

Для компенсации ущерба можно будет изымать имущество США или связанных с ними лиц и впоследствии передавать его правообладателю.

Правительство должно в течение четырех месяцев внести в законы поправки, необходимые для исполнения президентского указа.

Выявлять активы, принадлежащие американцам, будет специальная комиссия.

На днях в РФ арестовали более 700 миллионов евро, принадлежащих трём западным банкам: UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank.

Между тем в компания из Бельгии, которая является депозитарием для активов из 90 стран, предупредили о негативных последствиях передачи замороженных активов России.