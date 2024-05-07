"Откроет ящик Пандоры". В Бельгии предупредили о негативных последствиях передачи замороженных активов России
Реализация идеи США возглавить группу союзников по передаче Украине денег за счёт прибыли от замороженных активов РФ может негативно повлиять на финансовые рынки.
Об этом в интервью бельгийскому изданию L'Echo заявила глава Euroclear Валери Урбэн, выступающая против конфискации активов.
Euroclear – компания из Бельгии, которая является депозитарием для активов из 90 стран.
"Такое решение очень негативно скажется не только на Euroclear, но и на финансовых рынках в целом. Если наши клиенты почувствуют, что закон больше не соблюдается и что их активы могут быть конфискованы, это откроет ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы", — спрогнозировала Урбэн.
Она добавила, что Euroclear не принимает решений, касающихся российских активов, а ведет переговоры с европейскими и американскими властями, чтобы объяснить вероятные риски конфискации.
Тем временем представитель Еврокомиссии Кристиан Виганда заявила, что Украина уже к лету может получить первые поступления от замороженных российских активов.
"Новое предложение предусматривает, что эти поступления будут использоваться, чтобы поддержать Украину с немедленным вниманием на финансирование закупок военного оборудования и – в среднесрочной и продолжительной перспективе – для восстановления. Это предложение сейчас обсуждается. Мы надеемся на скорейшее согласование между странами-членами, чтобы первые платежи могли быть сделаны уже к лету", – сказал Виганд.
Между тем вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в ЕС достигли консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины.
При этом, по данным СМИ, сама Германия выступает против изъятия активов РФ, так как боится новых исков за Вторую мировую войну.