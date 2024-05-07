Реализация идеи США возглавить группу союзников по передаче Украине денег за счёт прибыли от замороженных активов РФ может негативно повлиять на финансовые рынки.

Об этом в интервью бельгийскому изданию L'Echo заявила глава Euroclear Валери Урбэн, выступающая против конфискации активов.

Euroclear – компания из Бельгии, которая является депозитарием для активов из 90 стран.

"Такое решение очень негативно скажется не только на Euroclear, но и на финансовых рынках в целом. Если наши клиенты почувствуют, что закон больше не соблюдается и что их активы могут быть конфискованы, это откроет ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы", — спрогнозировала Урбэн.

Она добавила, что Euroclear не принимает решений, касающихся российских активов, а ведет переговоры с европейскими и американскими властями, чтобы объяснить вероятные риски конфискации.

Тем временем представитель Еврокомиссии Кристиан Виганда заявила, что Украина уже к лету может получить первые поступления от замороженных российских активов.

"Новое предложение предусматривает, что эти поступления будут использоваться, чтобы поддержать Украину с немедленным вниманием на финансирование закупок военного оборудования и – в среднесрочной и продолжительной перспективе – для восстановления. Это предложение сейчас обсуждается. Мы надеемся на скорейшее согласование между странами-членами, чтобы первые платежи могли быть сделаны уже к лету", – сказал Виганд.

Между тем вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в ЕС достигли консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины.

При этом, по данным СМИ, сама Германия выступает против изъятия активов РФ, так как боится новых исков за Вторую мировую войну.