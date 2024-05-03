США ведут переговоры с партнерами о том, чтобы возглавить группу союзников, которая предоставит Украине помощь в размере до $50 миллиардов.

Об этом сообщает Bloomberg.

План, предложенный Штатами, предполагает использование прибыли от замороженных российских активов для оказания помощи.

Этот план обсуждается странами "Большой семерки", при этом США настаивают на заключении соглашения на встрече лидеров "Большой семерки" в Италии в июне.

Ожидается, что Вашингтон для реализации этого плана надавит на ЕС, где находится большая часть замороженных российских активов. Но обсуждение этой темы идет трудно.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза по итогам саммита не утвердили решение по замороженным активам РФ и поручили министрам продолжить работу.

Согласно итоговому заявлению, саммит призвал Совет ЕС на уровне министров продолжить работу над последними предложениями Еврокомиссии и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по российским активам.

Спустя неделю ЕС решил не передавать Украине 5 млрд евро прибыли, полученной от замороженных российских активов за первые два года войны. Деньги планируют оставить инвестфонду Euroclear, в котором хранятся большинство российских активов, в качестве "буфера" - чтобы оплачивать текущие и потенциальные судебные иски России и других стран.