Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Европейском Союзе достигли консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины.

Соглашение об этом находится на завершающей стадии согласования, сообщает Reuters.

Речь идет о сумме более 4 млрд евро.

Ранее стало известно, что у большинства стран-членов ЕС есть общее понимание того, что средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для ВСУ.

Однако против этой идеи выступает Венгрия, заявляя, что эти деньги "должны пойти на что угодно, но не на оружие для украинцев". Поэтому вряд ли стоит ожидать того, что предложение будет одобрено на этом саммите, отметил источник DW.

Известно, что Еврокомиссия утвердила использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. После чего этот вопрос должны были рассмотреть главы стран-членов Европейского Союза в ходе саммита 21-22 марта.

Также сообщалось, что Еврокомиссия планирует использовать прибыль от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.

Еврокомиссия хотела ускорить передачу Украине прибыли, полученной от замороженных российских активов, и перенаправить ее на закупку оружия, а не послевоенное восстановление. В случае одобрения, первый транш может быть направлен в июле. Всего в этом году может быть выделено 2-3 млрд евро, а до 2027 - под 20 млрд.