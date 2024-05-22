Германия не поддерживает идею конфискации активов РФ в пользу Украины.

Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

Сообщается, что правительство ФРГ сдержанно относится к планам США конфисковать замороженные активы РФ и использовать их для помощи Украине.

"Наша позиция остается неизменной: речь идет о доходах от замороженных активов, а не о самих активах", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

Об этом же заявил представитель германского Минфина. Использование доходов от активов, а не конфискация последних, "означает, что фундаментальные принципы международного права, такие как иммунитет государства, сохраняются", цитирует его слова Reuters.

При этом вопрос использования активов РФ для помощи Украине будет обсуждаться на встрече министров стран G7 24-25 мая.

Напомним, Штаты предлагают дать кредит Украине на 50 млрд долларов, но с условием, что их вернут из замороженных активов РФ.

Ранее мы писали, что Совет ЕС одобрил решение об использовании прибыли от замороженных активов РФ на покупку военной помощи Украине.