Эстония может стать первой страной, которая использует замороженные активы РФ в пользу Украины.

Законопроект об этом принят в парламенте, но его еще должен подписать президент.

Законодатели говорят, что на потребности Украины могут быть использованы активы физических и юридических лиц РФ, которые уже заморожены в рамках международных санкций.

Решение об использовании имущества будет принимать МИД Эстонии.

Напомним, недавно послы Евросоюза согласовали вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, закупка на эти деньги оружия "сделает Украину и всю Европу более безопасным местом".

В свою очередь ранее газета The Washington Post писала, что европейские чиновники отказываются от конфискации российских активов. Они опасаются, что это отобьет желание у инвесторов доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России.

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