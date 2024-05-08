Послы Евросоюза согласовали вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.



"Я приветствую сегодняшнее соглашение по нашему предложению использовать доходы от замороженных российских активов для Украины", - написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Фон дер Ляйен добавила, что закупка на эти деньги оружия "сделает Украину и всю Европу более безопасным местом".





Страны G7, Евросоюз и Австралия в ответ на вторжение РФ в Украину заморозили около 260 млрд евро активов российских центральных банков. Большая часть средств хранится в европейском депозитарии Euroclear в Бельгии. Согласно финансовым результатам Euroclear за первый квартал 2024 года, около 159 млрд евро замороженных российских активов принесли чистую прибыль в размере 557 млн евро.



Теперь решение об их использовании должен принять Евросовет, в который входят лидеры всех стран ЕС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель озвучил механизм конфискации российских активов.

А перед этим газета The Washington Post писала, что европейские чиновники отказываются от конфискации российских активов.