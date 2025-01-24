Обсуждается идея покупки оружия для Украины за российские замороженные активы, но решения по этому поводу пока не принято, заявил специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

"Мы не раз говорили об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия. Это одна из тем, которая должна быть обсуждена. И это будет обсуждаться с президентом. Но это не решение. Это интересный момент, который стоит обсуждать", – сказал он в интервью Fox News.

При этом Келлог считает, что мир не сможет заставить Россию прекратить войну, просто помогая Украине на поле боя. Он предположил, что ответом могут стать более жесткие меры по влиянию на российскую нефтяную промышленность.

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. А что, если снизить цену до 45 долларов за баррель, что, по сути, является базовой точкой безубыточности?" – сказал Келлог.

Ранее он сообщил, что Украина потеряла за почти три года войны убитыми больше, чем США в совокупности потеряли во время войн во Вьетнаме и в Корее.

Келлог также считает, что и Украина, и Россия готовы к проведению диалога о завершении войны.