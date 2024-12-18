И Украина, и Россия готовы к проведению диалога о завершении войны.

Об этом заявил будущий спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог в эфире Fox Business.

Ранее Келлог сказал, что убийство российского генерала Кириллова "не было разумным шагом" со стороны Киева.

Он также считает, что это убийство не станет препятствием для начала мирных переговоров Киева с Москвой. По словам генерала, у Трампа "есть возможности" добиться завершения украинского конфликта уже в этом году.

Последствия гибели российского генерала Кириллова мы анализировали в материале "О чем говорит реакция в России и при чем тут мирные переговоры" с Украиной. Есть две линии:

Первая (преобладающая) – утверждения о том, что возмездие неотвратимо, Москва ответит на белый террор красным, а также, что Россия должна вести войну до полной капитуляции "киевского режима", уничтожения "террористического гнезда" и отказа от заморозки конфликта, которую предлагает Дональд Трамп.

Вторая (менее популярная) - это совместная акция украинских властей и западной "партии войны" с целью подтолкнуть Россию к эскалации конфликта, чтобы сделать невозможным старт мирного процесса при Трампе и переложить за это вину на Москву, так как сам Киев прямо перечить избранному президенту США не может.

Наличие двух линий - "возмездие неотвратимо" и "убийство - это провокация" отражают пусть и не очень публичную, но важную дискуссию в российском обществе и элитах, как и на каких условиях России нужно закончить войну.

Известно, что представитель избранного президента США Дональда Трампа ещё до инаугурации нового главы государства посетит Украину, чтобы "установить факты".