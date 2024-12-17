Представитель избранного президента США Дональда Трампа ещё до инаугурации нового главы государства посетит Украину, сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на два источника, знакомых с планами поездки, сообщает, что новый спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в начале января посетит Киев и ряд других европейских столиц в рамках усилий по прекращению войны.

По их данным, 80-летний генерал-лейтенант в отставке не планирует посещать Москву во время своего турне.

Ожидается, что он проведет переговоры с украинским руководством в Киеве, кроме того, его команда сейчас работает над организацией встреч с другими европейскими лидерами в Риме и Париже, сообщают источники Reuters.

По данным собеседников агентства, встречи будут нацелены на "установление фактов", а не на активные переговоры.

Ранее мы высняли, что означает выдвижение Кита Келлога спецпосланником по Украине, а также о том, что в следующем году американская торговая палата в Украине ждёт окончания войны и визит Трампа в Киев.