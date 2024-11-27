Выдвижение специальным посланником по вопросам Украины генерала Кита Келлога, пожалуй, наиболее четкий, с момента выборов, сигнал от Трампа, какой он видит свою политику в отношении войны.

Келлог, как мы уже писали, известен тем, что предлагает завершение войны по линии фронта через принуждение Киева и Москвы к переговорам, а также снятие с повестки на ближайшее время вопроса вступления Украины в НАТО.

И выдвижение Келлога указывает на то, что именно в этом направлении мыслит и сам Трамп.

Естественно, до момента инаугурации остается ещё почти два месяца и за это время может много всего произойти. И позиция Трампа также может поменяться. Тем более, что в самой Республиканской партии есть немало сторонников иного подхода - продолжать поддержку Украины в том же режиме или даже ее увеличить, а не склонять Киев к скорейшему завершению войны.

Однако время, прошедшее с момента выборов в США, показывает, что сторонников этой точки зрения Трамп от себя как раз отдаляет. Например, он прямо заявил, что бывшего госсекретаря Майка Помпео (одного из представителей «партии войны» среди республиканцев, на которого делала особую ставку Банковая) в его команде не будет. Не оправдались и имевшие место в Киеве ожидания, что спецпосланником по Украине назначат соратника Помпео Хука.

Как видим, на данный момент Трамп выдвигает на ключевые должности, от которых так или иначе будет зависеть политика в отношении Украины, сторонников скорейшей остановки войны.

И это создает непростую дилемму для украинской власти, какую выбрать стратегию, если, по итогу, Трамп предложит именно такой вариант (завершение войны по линии фронта и мораторий на вступление Украины в НАТО).

Сегодня экс-министр иностранных дел Кулеба заявил, что Зеленский не согласится завершить войну по линии фронта, фактически оставив России захваченные ею территории, даже если США будут угрожать прекратить помощь (что, по оценке экс-министра, может привести к обвалу фронта, о чем ранее говорил и президент Украины).

Однако, такая трактовка выглядит странно. По логике Кулебы выходит, что у Зеленского предпочтут "обрушение фронта" что приведет к еще большей потере территорий, а не вариант завершения войны по линии фронта, при котором потери территории будут куда меньше, чем в случае продолжение войны в условиях остановки американской помощи.

Не совсем понятно, зачем украинской власти так поступать - с учетом того, что население, судя по последним опросам, все сильнее склоняется к переговорам и даже территоральным уступкам ради остановки войны. И вряд ли бросится "сносить" президента, если он такой вариант утвердит.

Кроме того, если Трамп действительно поставит вопрос ребром - или переговоры с остановкой войны, или прекращение помощи, пространство для маневра у Зеленского может стать совсем небольшим, так как при отсутствии американской помощи условия завершения войны для Киева станут куда хуже, чем прекращение огня по линии фронта.

Поэтому далеко не факт, что Зеленский жестко пойдет в отказ, а не согласится с предложением Трампа.

Правда, ещё важный вопрос - согласится ли с этим предложением Кремль, официально заявленные условия окончания войны которого, также как и официальные украинские условия, не подразумевают завершение войны по линии фронта (Путин, напомним, требует передачи ему всей территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской).

Впрочем, какая конкретно будет реакция Кремля на предложения Трампа о завершении войны, если оно поступит, будет зависеть от многих факторов. В том числе и от позиции партнеров РФ из стран Глобального юга (большинство из них поддерживают скорейшее завершение войны), а также от ситуации на поле боя к моменту инаугурации президента США.

Последний момент, естественно, будет влиять и на позицию Киева.