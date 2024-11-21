Больше половины украинцев считают, что Украина должна быть готова уступить часть территории в обмен на мир.

Об этом свидетельствуют результаты опроса американской компании Gallup.

Сторонников территориальных уступок ради окончания войны в Украине 52%. Тех, кто против этого - 38% и еще десять процентов не определились.

Ранее аналогичная доля украинцев - 52% - согласно опросу Gallup, выступала за скорейшую остановку войны и переговоры.

Кроме того, изменилось представление о победе среди тех украинцев, которые предпочитают продолжение войны для возврата территорий.

В 2022 и 2023 годах подавляющее большинство в этой группе (92% и 93% соответственно) считало, что победа означает возвращение всей территории, потерянной с 2014 года, включая Крым. В 2024 году этот показатель снизился до 81%.

Также среди этой группы выросла доля тех, кто согласен на возврат к границам до начала полномасштабного вторжения - с 2 до 9%.

Напомним, по данным КМИС, доля украинцев, согласных отказаться от территорий ради окончания войны, за год возросла в три раза.

Война в Украине идет 1002-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.