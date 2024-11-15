Владимир Зеленский заявил, что при Дональде Трампе "война завершится быстрее".

Об этом он сказал в интервью "Суспильному".

"Базис, на котором мы стоим, он [Трамп] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал. Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших из-за несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно", - сказал президент.

Он добавил, что с Украиной позиция "садись и слушай" не работает, о чем он говорил Трампу и другим западным лидерам.

"Мы независимая страна. И мы во время этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает", - подчеркнул Зеленский.

О том, какие тревожные звонки для украинской власти идут из Вашингтона, мы писали в большом материале.

Мы также анализировали, почему в Киеве не выражают озабоченность назначениями Трампа.