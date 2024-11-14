Беженцы из села Ольговка Курской области РФ записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором призвали его закончить войну.

В записи видеообращения участвовали больше 40 человек. Они заявили, что лишились всего и сейчас вынуждены обустраиваться заново. Выплаты, которые поступили от властей, у многих уже кончились.

По словам жителей Ольговки, некоторые из их односельчан, которые не стали эвакуироваться, погибли или пропали без вести. Сама Ольговка, как говорят авторы обращения, стала напоминать фильм ужасов, и люди пока боятся туда возвращаться. На восстановление села, по словам чиновников, потребуется не менее пяти лет.

"Мы три месяца как в аду. Куда нам обращаться, где найти спасение? Просим вас закончить эту проклятую войну, которая унесла много невинных жизней. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо, не слушали сигнал "Ракетная опасность". Разберитесь в этой ситуации и услышьте жителей приграничья. Ведь не по своей воле мы все это терпим", – заявили беженцы.

За село Ольговка два месяца шли бои. Сейчас оно находится под контролем РФ, но линия фронта проходит недалеко от него.

Напомним, по соцопросам большинство россиян поддержали бы решение Путина о скорейшем прекращении войны по линии фронта - то есть без возвращений территорий Украине. Как мы уже писали, это может стать одним из факторов, который побудит Путина не отклонять предложение Трампа о прекращении войны по линии фронта, если оно поступит.

На днях стало известно, что Украина держит в Курской области больше войск, чем на юге Донбасса, и производит их ротацию чаще.