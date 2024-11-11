Численность ВСУ в Курской области России превосходит силы, которые противостоят армии РФ на юге Донбасса.

Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на украинских военных.

"Сумская область является арьергардом трехмесячной операции, которая позволила киевским войскам оккупировать часть российской Курской области. Солдаты, опрошенные в конце октября в этом районе, уверяют, что если им что-то и нужно, так это больше оружия. Численность их войск явно превосходит бригады, отступающие на юге Донецка", - сказано в материале.

При этом "в Курске никто не жалуется на нехватку кадров". Так, ротации во взводе Госпогранслужбы, которым командует один из собеседников газеты Вадим, происходят каждые 10 дней, причем сначала это было и вовсе три дня. Тем временем в районах Донбасса, где идут бои, таких как Курахово, пехота должна находиться на линии фронта в среднем 25 дней. Об этом газете рассказали бойцы четырех бригад.

Россия вернула себе треть потерянных территорий в своей области, но это скромный прогресс по сравнению с нынешним продвижением в Донецкой области. Серая зона в Курске, где не доминирует ни одна из сторон, особенно широка, а украинская сторона продолжает обладать наступательной инициативой.

Расчеты украинского Генерального штаба показывают, что РФ направила в контрнаступление 45 000 солдат, чтобы вернуть контроль над Курской областью. По оценкам опрошенных военнослужащих, половина из них — это недавние призывники, то есть люди без боевого опыта.

Сержант 225-го отдельного штурмового батальона Ярослав заявил, что цель миссии в Курске - "продемонстрировать, что Россия слаба и не может защитить свою территорию".

Вчера The Washington Post писала, что Россия собрала в Курской области 50-тысячную группировку, в которую входят и северокорейские войска.

А днем ранее западные СМИ заявили, что Москва планирует быстро вытеснить ВСУ из Курской области - на случай, если Дональд Трамп предложит заморозку войны по линии фронта.