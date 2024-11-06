Киев может заявить о выполнении всех задач украинской армии в Курской области, и это станет сигналом для Дональда Трампа в рамках потенциальных мирных переговоров.

Такое мнение высказал политический советник Александр Харебин.

"Некоторые украинцы и даже россияне ожидают от Трампа роли эдакого "чистильщика" или "миротворца" <...>. Мол, "Трамп придёт – порядок наведёт" <...>. Я хочу обратить внимание зрителей на сегодняшнее заявление Генштаба украинской армии о подведении итогов нашего трёхмесячного захода в Курскую область Может так случиться, что Украина, Генштаб, президент, Ставка примут решение, что задачи курской операции выполнены. Это может быть инструментом для переговоров, чтобы зафиксировать те или иные линии после окончания войны", – сказал он.

Такие заявления могут стать маркером, который послужит основой для переговоров, полагает Харебин.

Накануне американское издание сообщало, что за кулисами официального политикума в последние месяцы идут многосторонние переговоры об Украине.

Ранее о том, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области написала нардеп Марьяна Безуглая.