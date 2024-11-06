Первые шаги Трампа после возвращения в Белый дом будут касаться нелегальной миграции и добычи нефти.

Об этом заявил старший советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер в эфире CBS.

"Вся политика безопасности границ, которая была введена Трампом, может быть просто возвращена так, как она была раньше. Им не нужно решение Конгресса, чтобы вернуть защиту границы", – сказал он.

Кроме того, Трамп может провести ряд мер, позволяющих снизить цены на энергоресурсы.

"Другие действия, конечно, будут нуждаться в законодательных действиях и соответствующих решениях", – указал советник Трампа.

По словам Миллера, Трамп превратил Республиканскую партию в "партию рабочего класса", что показал рост поддержки со стороны темнокожих избирателей и избирателей латиноамериканского происхождения.

Ранее стало известно, что почти треть американцев ждут гражданскую войну после выборов президента страны, а также о том, что после выборов вырос риск насилия и беспорядков.