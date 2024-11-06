Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с возвращением на должность президента Соединённых Штатов.

Об этом сообщает агентство БелТА.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Запада договариваться на счёт "ничьей" в Украине.

"Последние мои контакты с умными представителями цивилизованного Запада говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад, наконец, понял, что надо договариваться по Украине. Возможно, быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю", – сказал беларусский политик.

Также стало известно, что Лукашенко собирается на следующие выборы президента Беларуси.

Напомним, предыдущие президентские выборы в Беларуси прошли летом 2020 года. После них начались массовые акции протеста оппозиции, которая обвиняла Лукашенко в фальсификациях.

Тем временем война в Украине продолжается 985-й день. Последние новости с ключевыми событиями 6 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные заявили об угрозе окружения города Курахово Донецкой области. Военный эксперт немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке сообщил, что армия РФ после захвата Селидово в Покровском районе начала наступление на запад в направлении Днепропетровской области, до которой остаётся 21 километр. Также в ВСУ заявили, что россияне готовится к активным боевым действиям возле Часова Яра.

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