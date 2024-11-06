Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует изменить стратегию Евросоюза по Украине из-за победы на выборах президента в США Дональда Трампа.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.



Выступая на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке, премьер-министр Венгрии предположил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом американская помощь Киеву может быть приостановлена.



В этой связи "имеются серьезные сомнения" в том, что Европа способна в одиночку взять на себя финансовую и военную поддержку Украины, поэтому необходима новая стратегия Евросоюза, подчеркнул Виктор Орбан.



Венгерский премьер одним из первых поздравил Трампа с победой на президентских выборах, назвав ее "блестящей" и дающей "надежду на мир во всем мире". 8 ноября в Будапеште пройдет неформальный саммит ЕС, на котором одной из главных тем будет победа Дональда Трампа в США и ее возможные последствия.

Между тем эксперты говорят, что Орбан благодаря победе на выборах в США Дональда Трампа резко прибавил в политическом весе. За одну ночь из "непослушного ребёнка Европы" он превратился в "ценного посредника, ближайшего в Европе конфидента" Трампа.

Мы разбирались в отдельном материале, что означает победа Трампа для Украины.