Российские войска готовятся к активным боевым действиям возле Часова Яра: тайно завозят особый состав, готовят технику и подвозят боекомплект ближе к линии фронта.

Об этом сообщила спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"В Часове Яре мы видим некоторое уменьшение штурмов по сравнению с другими направлениями. Там враг накапливает ресурсы – они готовятся к активным боевым действиям. Они каждую ночь завозят личный состав под прикрытием, заводят их в антитепловизорных пончо или плащах. Также они подвозят БК как можно ближе к линии боевого столкновения, вооружения и готовят технику: устанавливают средства связи на нее, РЭБ", - сказала она.

На Торецком направлении, по ее словам, россияне собрали серьезную группировку – мотострелковые бригады, подразделения спецназначения – и начали увеличивать количество штурмов.

"Еще несколько дней назад было относительно тихо, а сейчас уже враг начинает нырять и ситуация усложняется. Мы точно знаем, что они готовят технику. Они подвозят БК. Каждую ночь мы видим это. Они имеют достаточно резервов для того, чтобы это делать, поэтому что количество обстрелов не уменьшается", – пояснила военная.

Напомним, в середине октября сообщалось, что войска РФ продолжают продвигаться в Часове Яре.

Полгода россиян сдерживали за каналом, но им удалось прорваться вперёд на двух участках.