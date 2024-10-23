В Беларуси 26 января 2025 года состоятся президентские выборы. Александр Лукашенко уже заявил, что примет в них участие.

Об этом он сказал ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой.

Напомним, предыдущие президентские выборы в Беларуси прошли летом 2020 года. После них начались массовые акции протеста оппозиции, которая обвиняла Лукашенко в фальсификациях.

Оппозиция заявляла, что результаты сфальсифицированы и победил не Лукашенко, а Светлана Тихановская.

В итоге в том же году она покинула страну, на нее завели дело и заочно осудили к 15 годам колонии. В числе других участников событий 2020 года ее признали виновной в "заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем" и в экстремизме.

В августе 2023 Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета. Она пояснила, что новый коллективный исполнительный орган будет работать на защиту независимости Беларуси и обеспечивать транзит власти от диктатуры к демократии.

Сообщается, что Тихановская проживает в Польше. Недавно выяснилось, что местные спецслужбы вели прослушку ее встреч. Делом занялась прокуратура.