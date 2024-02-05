Польские спецслужбы вели прослушку лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в ее отеле.

Информацию об этом расследует прокуратура, сообщает Onet.

Расследование идет по факту прослушивания встреч представителей польской оппозиции с Тихановской в отелях Polski Holding Hotelowy, о чем в прошлом году сообщила Gazeta Wyborcza.

Заявляется, что прослушка шла еще при правительстве партии "Право и справедливость" (ПиС).

Подозреваются заместитель координатора спецслужб и статс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Мацей Вонсик. Сам он называет дело "фейком".

Напомним, что недавно польская полиция задержала бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве, пока Анджей Дуда отлучился на встречу со Светланой Тихановской.

Ранее мы рассказывали, что Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета. Она пояснила, что новый коллективный исполнительный орган будет работать на защиту независимости Беларуси и обеспечивать транзит власти от диктатуры к демократии.

В прошлом году в Беларуси Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии. Она уехала из Беларуси в августе 2020 года, после начала массовых протестов.