В Польше полиция задержала бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве, пока Анджей Дуда отлучился на встречу.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Оба задержанных присутствовали на церемонии назначения советников президента. Когда Анджей Дуда отлучился на встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, их задержали.

Глава канцелярии польского президента заявила, что "были нарушены принципы верховенства закона и унижено достоинство польского государства", и президент считает задержание незаконным.

В декабре суд приговорил Каминьского и Вонсика к двум годам лишения свободы за превышение полномочий во время руководства Центральным антикоррупционным бюро.

"Это наказание за то, что они, возглавляя ЦБА, обнаружили коррупционный скандал в верхах власти, когда Дональд Туск был премьер-министром. Туск отомстил", - заявили в канцелярии Дуды.

Каминьский говорит, что в августе 2009 года он, будучи главой ЦБА, представил Туску секретное письмо о масштабах коррупции в тогдашнем правительстве. Через месяц он получил повестку в прокуратуру как подозреваемый по этому же делу.

В марте 2015 года суд приговорил Каминьского и Вонсика к трем годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий. Бюро во главе с Каминьским хотело тогда доказать коррупцию вице-премьера Анджея Леппера, но не смогло этого сделать. Леппер в 2011 году был найден мертвым.

Президент Дуда в 2015 году помиловал Каминьского и Вонсика. После победы Туска на выборах Уголовная палата Верховного суда вернула дело на рассмотрение. И суд в декабре 2023 года приговорил их к двум годам лишения свободы.

На тот момент оба уже были избраны в сейм Польши от партии "Право и справедливость", но их лишили мандатов. 8 января Окружной суд Варшавы сообщил, что выдал ордера на арест Каминьского и Вонсика.

После их задержания около 300 человек собрались перед президентским дворцом в знак протеста. Также польская оппозиция во главе с Качиньским созывает на завтра, 11 января, массовый митинг протеста у здания Сейма.

Напомним, что в Польше разворачивается медиаскандал. Новое правительство Туска уволило руководство государственных СМИ.

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