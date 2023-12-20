В Польше новое правительство Дональда Туска уволило руководство государственных СМИ, обвинив их в пропаганде партии "Право и справедливость", которая потеряла власть на минувших парламентских выборах.

Об этом сообщает RMF24.

Уволены руководство общественного телеканала TVP, Польского радио и Польского агентства печати.

Новостной телеканал TVP Info уже прекратил вещание, вместо него транслируют кино. Cайт канала был отключен. Сотрудники пытаются прорваться в эфир, сообщает RMF24.

Произошла драка между новым менеджментом канала и депутатами партии "ПиС".

Председатель Нацсовета по теле- и радиовещанию назвал действия новых властей "актом беззакония", который "напоминает о худших временах военного положения" (имеется в виду введение коммунистическим режимом маршала Войцеха Ярузельского военного положения в Польше в 1980-х годах на фоне акций протеста объединения независимых профсоюзов "Солидарность").

Напомним, 13 декабря президент Польши Анджей Дуда привел к присяге нового премьер-министра Дональда Туска и его министров.

Накануне Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого.