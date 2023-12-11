В понедельник, 11 декабря, Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого.

Теперь Сейм начнёт формировать новое правительство, которое возглавит экс-президент Польши Дональд Туск.

По прогнозам, это может произойти уже послезавтра - 13 декабря.

Таким образом правящая партия "Право и справедливость" (к ней принадлежит президент Анджей Дуда) впервые за восемь лет потеряет контроль над правительством Польши.

Перед голосованием о вотуме доверия Моравецкий выступил с докладом в Сейме.

В голосовании в польском парламенте приняли участие 456 депутатов. В итоге 266 парламентариев выступили "против" предоставления вотума доверия Кабмину Моравецкого, 190 были "за", никто не воздержался.

После объявления результатов собравшиеся в зале оппозиционные депутаты начали аплодировать и кричать "Дональд Туск". В свою очередь Моравецкий встал, поклонился и показал двумя пальцами знак победы (Victory).

Напомним, Дональд Туск пообещал, что новое правительство Польши разблокирует границу и снизит напряжение в отношениях с Украиной.

Между тем сегодня польские перевозчики разблокировали первый пункт пропуска с Украиной. В направлении Украины через "Ягодин-Дорогуск" уже проехали 15 фур, 25 фур готовятся к проезду в Польшу. По данным СМИ, завтра будет разблокирован еще один КПП, а потом и остальные.