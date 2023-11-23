Власти Украины намерены обсуждать разблокировку границы поляками уже с новым правительством Польши, которое должен возглавить Дональд Туск.

Об этом заявил замминистра инфраструктуры Сергей Деркач в эфире телемарафона.

Пока же Киев контактирует с местными властями Польши.

"Вчера отправили официальные запросы в воеводы из Люблина и Подкарпатского воеводства, чтобы они обеспечили необходимые условия нашим водителям. Хотя бы так. А говорить о разблокировке, наверное, уже будем с новым правительством", - сказал Сергей Деркач.

Ранее мы сообщали, что в Польше правительство на основе оппозиционной коалиции, которая победила на последних выборах может быть сформировано в середине декабря.

Также мы писали о том, что в Украине наблюдается дефицит автогаза из-за блокады на польской границе.

Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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