Польские перевозчики заблокировали еще один пункт пропуска "Медика-Шегини"
Польские перевозчики, как и обещали, заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной - "Медика-Шегини".
Об этом сообщает Госпогранслужба.
По ее данным, блокада фур может продолжаться по 26 ноября.
"На дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств. В этой связи усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.
Блокировка движения может продолжаться с 23 по 26 ноября. В то же время, препятствование движению автобусам и легкового транспорта не предусматривается", - сообщили украинские пограничники.
Напомним, что польские перевозчики с 6 ноября блокируют три пункта пропуска на польско-украинской границе.
Ранее мы писали о том, что польские перевозчики заявили, что совместно с фермерами перекроют еще один пункт пропуска на границе.
А также, что цены на доставку грузов из Польши в Украину выросли в три раза из-за блокады границы.
Напомним, что ранее мы писали о том, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.