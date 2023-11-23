Польские перевозчики, как и обещали, заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной - "Медика-Шегини".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По ее данным, блокада фур может продолжаться по 26 ноября.

"На дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств. В этой связи усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.

Блокировка движения может продолжаться с 23 по 26 ноября. В то же время, препятствование движению автобусам и легкового транспорта не предусматривается", - сообщили украинские пограничники.

Напомним, что польские перевозчики с 6 ноября блокируют три пункта пропуска на польско-украинской границе.

Ранее мы писали о том, что польские перевозчики заявили, что совместно с фермерами перекроют еще один пункт пропуска на границе.

А также, что цены на доставку грузов из Польши в Украину выросли в три раза из-за блокады границы.

Напомним, что ранее мы писали о том, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике.