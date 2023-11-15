Из-за блокады польскими перевозчиками украинской границы цены на доставку грузов из Польши в Украины выросли в три раза.

Об этом в комментарии "Стране" заявили представители украинских компаний по перевозке грузов.

"Если до начала блокады стоимость доставки груза массой в 22 тонны из порта в польском городе Гданьск в Киев стоила около 1000 евро, то сейчас цены доходят до 4000 евро",- рассказывает представитель транспортной компании.

Он добавил, что цены подняли не сами перевозчики, а грузоотправители, чтобы привлекать компании к перевозкам.

"Из-за больших очередей многие украинские перевозчики отказываются ехать в Польшу, а соответственно в портах накапливается товар, который стремительно заполняет склады и его необходимо оттуда вывозить", - говорит один из перевозчиков.

Информация собеседников "Страны" также подтверждается международной онлайн платформой по перевозкам, на которой грузоотправители размещают заявки на перевозки.

Так, за доставку груза из Гданьска в Киев компании готовы платить от 3700 до 4300 евро.

О том, как забастовка польских перевозчиков меняет ситуацию в украинской экономике, мы писали здесь.

Также мы писали о том, что очереди дальнобойщиков на границе с Польшей растянулись до 60 километров.

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