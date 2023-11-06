Украинский посол в Польше Василий Зварыч прокомментировал начало блокады трех погранпунктов на польско-украинской границе местными перевозчиками. По его словам, это "болезненный удар в спину Украине".

Соответствующее сообщение дипломат опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Зварич призвал польских дальнобойщиков снять блокаду погранпунктов на украинской границе и найти другие способы борьбы за свои права, которые бы не мешали движению через кордон.

Напомним, польские перевозчики объявили блокаду до 3 января, требуя отменить льготы для украинских перевозчиков, которым с начала войны отменили необходимость иметь спецразрешения. Участники акции пропускают по одной машине на экспорт и на импорт в час.

Перед этим перевозчики обещали перекрыть КПП еще на прошлой неделе, но перенесли акцию.

Ранее мы рассказывали, почему польские перевозчики угрожали заблокировать границу с Украиной. Предварительно сообщалось, что забастовки будут однодневными и "предупредительными", "чтобы привлечь внимание к ситуации в сфере транспортных перевозок Польши".