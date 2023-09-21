В отношениях между Украиной и Польшей былая напряженность в экономических вопросах стремительно перерастает в серьезное противостояние на уровне властей двух стран.

"Страна" уже не раз разбирала кризис, возникший в связи с экспортом украинских зерновых через Польшу и другие страны-соседи Украины, входящие в Европейский союз.

Эти государства стали возмущаться, что зерно, да и другая сельскохозяйственная продукция из Украины, перевозимые транзитом, частично остаются на их территории и сбивают местные цены, что, дескать, невыгодно их собственным фермерам.

Указывая на общественное недовольство, правительства добились от Европейской комиссии (ЕК) ограничительных мер на украинские поставки.

Однако ЕК отказалась продлить действовавший до 15 сентября режим. Тогда Польша, а также Венгрия и Словакия ограничили поставки на целую линейку товаров на национальном уровне. Причем Варшава сопровождала свои действия крайне жесткой риторикой.

Киев отвечал в похожем тоне и пообещал обратиться в Всемирную торговую организацию (ВТО) о проведении антидискриминационного расследования и ввести ответные меры против польского экспорта, например, фруктов и овощей. Но, похоже, угрозы Польшу только разозлили.

В Украине и в Европе распространено мнение, что позиция польских властей продиктована исключительно предвыборной ситуацией в стране. 15 октября в Польше должны пройти выборы в парламент (Сейм). На них правящая партия "Право и справедливость" ведет тяжелую борьбу с главной оппозиционной партией "Гражданская платформа". При этом у ПиС голоса "откусывает" также и крайне правая "Конфедерация", которая свою риторику, во многом, строит, в том числе, и на претензиях к Украине, в том числе, требуя защитить внутренний рынок от украинских товаров, а также вообще меньше помогать Киеву. В таких условиях, правящая партия пытается перехватить часть из этих тезисов, резко повышая градус дискуссии с украинской властью.

Поэтому многие ожидают, что после 15 октября напряжение резко спадет.

Впрочем, у экспертов есть сомнения, что отношения двух стран вернутся на прежний уровень. Во-первых, риторика, которую сейчас используют польские политики, во-многом меняет атмосферу в польском обществе и его отношение к Украине. Бесследно это не пройдёт. Тем более, что и сейчас антиукраинские настроения в Польше присутствуют (и та же "Конфедерация" да и правящая партия их активно используют).

Во-вторых, объективно, несмотря на все заверения в дружбе и союзничестве объективно Украина и Польша являются конкурентами в том, что касается борьбы за европейский рынок. И, по мере приближения Украины к переговорам о вступлении в ЕС, эти противоречия будут давать о себе знать все более отчетливо.

Подробнее - читайте в статье "Страны".

Чем опасно спасение "утопающего"

Новый кризис между Киевом и Варшавой оказался посерьезнее того, о котором мы писали в начале августа. Хотя причина та же: поставки украинского зерна и некоторых других агропродуктов в Польшу и через ее территорию.

Граничащие с Украиной страны-члены Евросоюза еще с февраля начали выражать недовольство, что украинские, прежде всего, зерновые не полностью уходят в порты отправки, а оседают на местных рынках, где за счет более низкой цены вытесняют внутреннюю продукцию.

Аргумент, что для Украины после прекращения действия т.н.зерновой сделки и возобновления российской блокады черноморских портов, сухопутные маршруты - единственный безопасный вариант для аграрного экспорта, не принимался. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия потребовали от европейских структур централизованного введения ограничений на ввоз конкретно к ним (не транзитом) украинского зерна, угрожая в противном случае установить их самостоятельно. Несмотря на протесты Киева, Еврокомиссия установила запрет на срок до 15 сентября 2023 года.

Попытки украинских властей найти компромисс с "соседями" не увенчались успехом. Более того, в ходе дискуссий, принимавших порой жаркий характер, стало понятно, что Варшава, считающаяся чуть ли не главным внешнеполитическим "адвокатом" Киева в ЕС, оказалась наиболее последовательным противником уступок в вопросе агроэкспорта. И, защищая свою позицию, польские власти (а особенно политики) выражений не выбирали, что привело в начале августа к очень серьезному кризису, когда дело дошло до вызова послов обеих стран в МИДы.

Ситуация ожидаемо еще больше обострилась к моменту истечения срока ограничений, введенных Еврокомиссией. Та действие запрета не продлила, хотя добилась от Киева решения о самоограничении экспорта. Однако Польша, Венгрия и Словакия (здесь также запланированы парламентские выборы на 30 сентября) заявили, что все равно ограничат украинский экспорт в обход ЕК.

Как сообщил в эфире телемарафона заместитель министра экономики и торговли – торговый представитель Украины Тарас Качка, правительства Болгарии и Румынии согласились с идеей самостоятельного регулирования Киевом размера собственных поставок пшеницы, а также рапса, кукурузы и подсолнечника.

А вот действия других приграничных стран, по его словам, Украина будет оспаривать во Всемирной торговой организации (ВТО).

"Подача иска в ВТО – один из элементов сложившейся ситуации и реакция Украины на появление национальных запретов", - заявил Качка.

Более того, в интервью Politico он спрогнозировал ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей в Украину.

Реакция Польши на это была очень резкой.

Президент Анджей Дуда, находясь в Нью-Йорке, куда он приехал для участия в заседаниях Генассамблеи ООН (как и его украинский коллега Владимир Зеленский), в комментарии польским СМИ сравнил Украину с "утопающим" в том смысле, что Киев в войне с Россией "хватается за все, что может", как делает тонущий человек, который поэтому "невероятно опасен, потому что он может утянуть за собой спасателей.

"Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не причинил нам вреда, потому что если утопающий причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", - заявил Дуда на брифинге, проведенном, что характерно, за пределами штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Президент Польши Дуда уже не спешит на помощь Украине. Фото: president.gov.ua

Позже стало известно об отмене вчерашней встречи Дуды с Зеленским, что официально объяснили накладками в президентских графиках. Но, по всей видимости, это было последствие заявления польского лидера. Впрочем, сегодня встреча все ж таки состоялась.

Сообщается, что польский и украинский президенты встретились вместе с президентом Литвы Науседой и обсудили зерновую сделку.

В ту же канву укладывается заявление пресс-секретарь правительства Польши Петра Мюллера, который в эфире Polsat News предположил, что гражданам Украины, приехавшим в Польшу после полномасштабного вторжения России, могут в следующем году отменить социальную помощь.

В свою очередь министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский заявил, что "действия Украины" (то есть угрозы ввести ответные санкции в ответ на польский запрет) "не впечатляют" Варшаву, но "оказывают определенное влияние на польское общественное мнение".

"И это вредит самой Украине", так как поддержка Киева зависит от мнения поляков.

"Если не будет поддержки таких действий со стороны поляков, нам будет сложно продолжать в том же духе (то есть помогать Украине - Ред.)" - цитирует министра польское издание pap.pl. К слову, замечание министр о настроениях в польском обществе примечательно, и мы еще к этой теме вернемся.

"Градус" дискуссии еще вырос после заявления президента Зеленского насчет проблемы зернового экспорта в ходе его выступления на всеобщих дебатах Генассамблеи ООН. Украинский лидер отметил, что Киев упорно работает над сохранением сухопутных маршрутов для вывоза сельхозпродукции.

"И тревожно видеть, как… некоторые наши друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера", - заявил Зеленский.

В Польше это не осталось без внимания. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил о роли Польши в помощи Украине, особенно в первые дни "большой" войны.

"После всего этого мы не можем слышать каких-либо двусмысленных, а некоторые считают – однозначных заявлений, низводящих нас до роли безразличного государства", - сказал он.

По его словам, Варшава готова и дальше помогать Киеву, но избегая "дестабилизации польского рынка" из-за украинских поставок. Запрет на ввоз зерна будет сохраняться, пока не появятся "механизмы сотрудничества" в вопросе регулирования экспорта.

"Предупреждаю власти Украины: если они обострят конфликт, мы добавим еще больше продуктов к запрету на экспорт на территорию Польши", - подчеркнул Моравецкий.

В тот же день стало известно, что посла Украины в Польше Василия Зварыча вызвали в МИД страны.

Спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко в своем микроблоге в X сообщил, что информация о встрече посла с замминистра иностранных дел Польши передана в Киев.

"Украинский посол в который раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна", - сообщил Николенко.

По его словам, посол также отметил "некорректность сравнения с Украиной, которое сделал президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк".

"Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", - написал Николенко.

Нарастает украиноскептицизм

Довольно распространенная версия в Украине, что отношение Польши к проблема зернового экспорта обусловлена предстоящими парламентскими выборами в этой стране. Дескать, правящая команда в Варшаве сознательно нагнетает ситуацию, чтобы получить еще больше голосов за счет имиджа защитника польских интересов.

"Причины в Польше и в польской внутренней политической ситуации", - написал на своей странице в Facebook сопредседатель парламентской группы дружбы с Польшей Николай Княжицкий.

"В Польше идет предвыборная кампания; сельскохозяйственное производство Польши и так конкурирует с… производством в ЕС, а тут еще мы. На это накладываются определенные исторические украинско-польские противоречия. Нужно быть уравновешенным и осторожным (в такой ситуации - Ред.)", - написал на своей странице в Facebook другой член группы дружбы Сергей Власенко.

Исходя из тезиса о кампании, делается вывод, что после выборов 15 октября Варшава уже без предвыборной эмоциональности будет обсуждать с Киевом экспортные проблемы.

"Шанс на возвращение к вопросу появится после польских выборов… Главное к этому времени не наделать и не наговорить непоправимого", - полагает еще один член группы дружбы Ростислав Павленко.

В тоже время, эксперты полагают, что все не так просто.

"Эмоции, конечно, должны успокоиться после дня голосования. Пока что мы видим только обмен угрозами, до реальной экономической войны все же далеко, - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране". - Однако не все обращают внимание на сам факт перехода польских политиков к жестким высказываниям в адрес Украины. Это значит, что они чувствуют перемену в отношении польского общества к Украине. Думаю, если бы они бы позволили это себе, например, в июле 2022-го, их бы рейтинги упали, потому что простые поляки этого бы не поняли и не приняли. Сейчас партия власти, видя нарастание украиноскептических настроений, просто старается их инструментализировать".

А такая политика властей, в свою очередь, вызывает еще более серьезную трансформацию польского общественного мнения и "ускоряет процесс общего охлаждения отношений", говорит Бортник.

"Проблема в том, что после выборов "Праву и справедливости", если, конечно, исходить из последних результатов соцопросов, может быть сложно организовать самостоятельно правительство. Придется прибегать к помощи ультраправых из партии “Конфедерация”, а те как раз строят свою кампанию в значительной степени на антиукраинской риторике. "Конфедераты" будут качать права и, не исключено, что потребуют продолжить действие нынешних ограничений против украинских товаров, хотя и, наверное, не в таком объеме. То есть не будут сняты не только вопросы аграрного характера, но и продолжат нажимать с новой силой на исторические "болевые точки". Так что, говорить, что после выборов в Польше в отношениях с Киевом все наладится - самоуспокоение", - считает Кость Бондаренко.

Конкуренция оттесняет безопасность

И вот тут встает вопрос: если такая тенденция укрепится, может ли она повлиять на поддержку Варшавы Киева в вопросах, касающихся напрямую войны. На этот счет мнения расходятся.

Политолог Вадим Карасев полагает, что "существенного влияния" нынешний кризис в украинско-польских отношениях на ситуацию с военными поставками - с учетом того, что Польша здесь главный хаб - не окажет.

"Потому что военная помощь идет в рамках текущего партнерства Киева и НАТО. А сама Польша при всех сложностях двусторонних отношений с Украиной вынуждена действовать по принципу "враг моего врага - мой друг". То есть с Украиной, воющей с главным польским врагом - Россией, Варшава, несмотря ни на что, будет дружить", - комментирует Карасев "Стране".

Однако эксперт-международник Алена Гетманчук допускает, что и военный аспект со временем подвергнется влиянию противоречий в отношениях между странами.

"Неправда, что проблемные вопросы в украинско-польских отношениях - такие как вопросы исторической памяти, разрешений на транспортные перевозки или импорт урожая - не влияют на основу основ нашего партнерства - сотрудничество в сфере безопасности. Сперва возможно нет, но рано или поздно это начнет "инфицировать" и диалог по безопасности", - написала Гетманчук на своей странице в Facebook.

Более того, ушедшие из-за войны на второй план противоречия между странами обязательно дадут о себе знать. Или уже дают, как вопрос с сельскохозяйственным экспортом.

Как писала "Страна", эта история показала, что Польша на самом деле видит в Украине серьезного конкурента на европейском рынке и, по мере дальнейшего сближения Киева с ЕС, может заранее окружать его запрещающими флажками.

Тогда мы приводили мнение одного из украинских предпринимателей, который активно работал с Польшей.

"На чем поднялась экономика Польши с момента ее вступления в Евросоюз? Формула простая: за счет более дешевой, чем в Западной Европе, рабочей силы и грамотной политики по стимулированию инвестиций поляки привлекли очень крупные вложения в свою экономику, фактически становясь новым "сборочно-производственным" цехом Европы. Плюс крупные вложения ЕС в инфраструктуру Польши. Плюс хорошие условия для польских аграриев на европейском рынке. А кроме того, очень удачно у них все получилось с рабочей силой. Очень много поляков уехали на заработки в другие страны ЕС и их переводы - крупный поток валюты в страну. А с другой стороны в Польшу приехали украинцы, которые были готовы работать за сравнительно небольшие зарплаты. Итого двойная выгодна - и деньги от переводов от своих трудовых мигрантов поступают, и есть кому задешево работать внутри страны. Когда в 2011-2013 годах обсуждалось подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, эксперты считали, что Украина займет ту же нишу. Станет местом, куда потекут европейские инвестиции, как когда-то потекли в Польшу. Но затем в Украине началась эпоха больших потрясений и войн при неизменном уровне коррупции. И, естественно, никаких крупных инвестиций наша страна не получила, хоть Соглашение об ассоциации и подписала. А в выигрыше оказалась Польша, куда продолжили ехать сотни тысяч украинских мигрантов, которые устраивались там на работу и поднимали экономику Польши, обеспечивая ее конкурентоспособность. А теперь представим, что война в Украине заканчивается, наша страна получает какие-то жесткие гарантии безопасности, нас принимают в ЕС. Что происходит? Украинская продукция без всяких пошлин и квот будет продаваться по всей Европе. Естественно, польские аграрии нам не конкуренты. Также как и их производства, завязанные на переработку сельхозпродукции или зависимые от кормовой базы. И это будут видеть проблемой. Впрочем, не только поляки, но и многие другие европейские государства. Кроме того, Украина большая страна, с немаленьким внутренним рынком и с более дешевой, чем в Польше, рабочей силой. И многие крупные инвесторы начнут открывать производства у нас или переносить их из Польши и других стран Восточной Европы к нам. Плюс к тому политический фактор - поляки себя постоянно сейчас позиционируют как конкурентов Германии. И потому немцы в ответ могут сделать ставку на Украину, перенеся сюда инвестиции. А вслед за инвестициями начнется и возвращение трудовых мигрантов. Из той же Польши в первую очередь. Еще один удар по польской экономике. Кроме того, Украина будет нуждаться во вложениях в инфраструктуру, а бюджет ЕС не резиновый. Придется кому-то давать меньше. А поляки - одни из крупнейших получателей европейской помощи. Поляки на самом деле очень практичные люди, которые всегда блюдут свой интерес и даже перед немцами и французами права качают. А потому если действительно в обозримом будущем дойдет дело до начала реальной подготовки к вступлению Украины в ЕС, то не исключаю, что именно Варшава выставит самые тяжелые условия. И борьба будет очень жесткая", - говорит бизнесмен.

О факторе конкуренции говорит и эксперт Алена Гетманчук.

"Чем больше Украина будет приближаться к вступлению в ЕС, тем больше Украина и Польша будут становиться конкурентами. Об этом на различных украинско-польских площадках говорилось десятилетиями. "Вы со своим нереформированным аграрным сектором и квотами создали нам конкуренцию, что будет, когда вы реформируетесь, и ЕС полностью откроет для вашей продукции свой рынок?" - еще несколько лет тому назад шутили польские политики и дипломаты. Ни Украина, ни Польша оказались не готовы к этой конкуренции уже сегодня, да еще во время полномасштабной войны. А трения могут возникнуть и другого порядка. Например, как позицию в вопросе внутренней реформы ЕС поддержит Украина - условно немецкую или польскую? А об этом нужно отдельно содержательно говорить", - считает Гетманчук.

Собственно, в Польше уже прямо заявляют, что заблокируют движение Украины в ЕС, если не будут выполнены ее условия.

"Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины (в Евросоюз). Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. И эти условия нам были навязаны очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины", - заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Осталось дождаться польских выборов, чтобы понять, какой урон нанес нынешний кризис линии "Киев-Варшава". Если "шторм" продолжится и в октябре, это будет означать, что ситуация хуже, чем надеются сейчас политики и эксперты. И отношения приобрели конфронтационный характер, который, впрочем, не факт, что будет явно проявляться (по крайней мере до окончания войны).

Впрочем, как уже понятно, даже если все с виду успокоится, и Зеленский и Дуда опять начнут на людях обниматься, глубинные противоречия между странами никуда не денутся. Украина с сильно пострадавшей от войны промышленностью критически зависит от доходов своего сельского хозяйства, наполняющих госбюджет. В этом контексте важно понимать, что готова сделать Польша, чтобы обезопасить себя от конкуренции со стороны Украины. Это определит межгосударственную политику обеих стран на годы вперед.