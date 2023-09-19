Зеленский выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Главные тезисы
Владимир Зеленский выступил с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).
Основные тезисы:
- Украина отдала свой ядерный арсенал. Теперь нужно разоружить Россию.
- Россия использует как оружие продовольствие, энергию и т. д. И это никак не ограничено.
- Россия заблокировала зерновой коридор и бьет по нашим портам на Дунае. Мы запустили временный коридор, но кое-кто в Европе устраивает политический театр, делая из зерна триллер.
- Украине известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами, но России нельзя доверять: "Мне известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто".
- Нужна общая солидарность, чтобы остановить агрессию и гарантировать, что она не начнется снова.
Вчера Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где озвучил планы встреч и переговоров в США.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН не надеется на конец войны в ближайшее время.
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