Владимир Зеленский выступил с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Основные тезисы:

Украина отдала свой ядерный арсенал. Теперь нужно разоружить Россию. Россия использует как оружие продовольствие, энергию и т. д. И это никак не ограничено. Россия заблокировала зерновой коридор и бьет по нашим портам на Дунае. Мы запустили временный коридор, но кое-кто в Европе устраивает политический театр, делая из зерна триллер. Украине известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами, но России нельзя доверять: "Мне известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто". Нужна общая солидарность, чтобы остановить агрессию и гарантировать, что она не начнется снова.

Вчера Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк, где озвучил планы встреч и переговоров в США.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН не надеется на конец войны в ближайшее время.