Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не предвидит мирного решения войны в Украине в ближайшее время.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Дели.

"Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем. Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт", - считает Гутерреш.

Сегодня Гутерриш сделал также заявление насчет зерновой сделки. По его словам, Организация Объединенных Наций готова пойти на выполнение всех условий России для возобновления соглашения. Хотя от ООН выполнение этих условий не зависит.

Между тем война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе сообщили, что украинская армия продвинулась на Мелитопольском направлении, южнее Работино и западнее Вербового. США планируют усиливать снабжение ВСУ. Вчера ночью была трехчасовая атака "Шахедов" по району Измаила - четвертая за последние пять дней.

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