В пятницу, 8 сентября, в Украине идет 562-й день войны с Россией.

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8 сентября

07:57 В Запорожье после ракетного удара в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.

Об этом сообщил и.о. мэра Анатолий Куртев.

Местные паблики показали фото задымления после прилета.

07:44 Воздушные силы ночью сбили 16 "Шахедов" - из 20, которые были запущены по Одесской области.

О том, куда были прилеты, не уточняется.

07:34 В Запорожье власти подтвердили ракетный удар этим утром.

Сообщается, что несколько баллистических ракет попали по инфраструктурному объекту.

Есть один пострадавший.

07:08 Илон Маск, похоже, не отключал "Старлинк" для ВСУ в районе Крыма, как ранее сообщала CNN. Судя по словам миллиардера, услуга там никогда и не была активна.

Это следует из твита Маска с комментарием по теме.

"Поступила экстренная просьба от органов власти активировать Starlink на всем пути до Севастополя.

Очевидная цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоявшего на якоре.

Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта", - рассказал Илон Маск.

То есть, из этого следует, что "Старлинк" не работал у берегов Крыма. И на просьбу его включить Маск, по его словам, ответил отказом.

06:57 Власти Сумской области подтвердили ракетный удар.

Сообщают, что разрушен частный дом. О пострадавших информации нет, но уточняется, что людям оказывается помощь.

06:55 Пишут о взрыве в Запорожье.

06:00 Сообщают о взрыве в Сумах. В регионе объявили тревогу и ракетную опасность.

Власти области уже подтвердили работу ПВО.

Накануне ночью паблики сообщали о взрывах в Одесской области, пусках ракет и "Шахедов".