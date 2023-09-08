В пятницу, 8 сентября, в Украине идет 562-й день войны с Россией.
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8 сентября
07:57 В Запорожье после ракетного удара в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.
Об этом сообщил и.о. мэра Анатолий Куртев.
Местные паблики показали фото задымления после прилета.
07:44 Воздушные силы ночью сбили 16 "Шахедов" - из 20, которые были запущены по Одесской области.
О том, куда были прилеты, не уточняется.
07:34 В Запорожье власти подтвердили ракетный удар этим утром.
Сообщается, что несколько баллистических ракет попали по инфраструктурному объекту.
Есть один пострадавший.
07:08 Илон Маск, похоже, не отключал "Старлинк" для ВСУ в районе Крыма, как ранее сообщала CNN. Судя по словам миллиардера, услуга там никогда и не была активна.
Это следует из твита Маска с комментарием по теме.
"Поступила экстренная просьба от органов власти активировать Starlink на всем пути до Севастополя.
Очевидная цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоявшего на якоре.
Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта", - рассказал Илон Маск.
То есть, из этого следует, что "Старлинк" не работал у берегов Крыма. И на просьбу его включить Маск, по его словам, ответил отказом.
06:57 Власти Сумской области подтвердили ракетный удар.
Сообщают, что разрушен частный дом. О пострадавших информации нет, но уточняется, что людям оказывается помощь.
06:55 Пишут о взрыве в Запорожье.
06:00 Сообщают о взрыве в Сумах. В регионе объявили тревогу и ракетную опасность.
Власти области уже подтвердили работу ПВО.
Накануне ночью паблики сообщали о взрывах в Одесской области, пусках ракет и "Шахедов".