Спустя год после освобождения Изюм Харьковской области по-прежнему находится в руинах, даже самый центр города.

Мирная жизнь постепенно налаживается, но медленно. В городе есть электричество, вода и газ. С отоплением ситуация хуже. По словам жителей Изюма, местная власть их предупредила, что во многих домах отопления по-прежнему не будет из-за разрушенных котелен.

"Страна" побывала в Изюме спустя год после освобождения города украинскими войсками и поговорила с местными жителями, как они живут сейчас.

Изюм расположен в 125 километрах от Харькова, на границе Харьковской и Донецкой областей.

До начала полномасштабного вторжения РФ в городе проживали около 50 тысяч человек. После начала боевых действий, в ходе которых Изюм был разрушен, большинство жителей покинули город. Сейчас некоторые из тех, кто уехал, начали возвращаться.

Но в основном - это более взрослые люди, молодежи в городе практически нет. Основная причина - безработица.

"Работа есть только в государственном секторе или торговля на рынке. Никаких предприятий, производств в городе нет. Все, на чем можно заработать, это продажа продуктов", - рассказала Виктория.

Женщине 30 лет, в Изюм она вернулась всего несколько месяцев назад. Когда город захватили россияне, Виктория поехала с мужем в Киев. Тогда она была беременна. После рождения ребенка молодая семья жила в Киеве, но из-за высоких цен на аренду жилья и продукты питания вернулись в родной Изюм.

"В Киеве было трудно найти работу, которая бы позволила оплачивать аренду квартиры, коммуналку и покупать продукты. Я сидела дома с ребенком, работать мог только муж, который искал подработки. Когда наступило лето, мы решили, что нужно возвращаться домой, восстанавливать жилье, чтобы готовиться к зиме и уже здесь искать работу. Мы живем в многоквартирном доме, который также пострадал. В доме выбиты абсолютно все окна, крыша пробита в нескольких местах, из-за чего после дождей у нас мокнут стены, потолок. В квартире уже появились грибок и плесень. Муж как-то закрыл дыры пленкой, но поможет ли она зимой - непонятно", - рассказала Виктория.

По словам девушки, с восстановлением домов местным жителям помогают волонтеры.

"Власть в первую очередь занимается восстановлением разрушенных административных зданий и общественной инфраструктуры - это электричество, вода, котельные. Восстанавливать жилье людям сейчас помогают волонтеры. Они привозят пленку, которой можно закрыть разбитые окна, дыры в потолках и стенах. На власть пока мы не рассчитываем. Написали заявление на компенсацию за поврежденное жилье, но пока никакой помощи не получили", - рассказывает Виктория.

Другие местные жители также жалуются, что власть не помогает людям восстанавливать пострадавшие дома.

"В центре Изюма открыли новый фонтан, конечно он красивый, все сюда ходят, но если посмотреть вокруг фонтана, то с каждой стороны вы увидите разрушенные дома. Местные часто задаются вопросом, может лучше людям помогать дома восстанавливать, а не фонтаны строить", - возмущается Сергей Иванович.

Сергею Ивановичу 69 лет. Он говорит, что сейчас в Изюме больше пенсионеров, чем молодежи.

"Перспектив у Изюма не было до войны, а сейчас наверное и не будет. Людей в городе практически нет, очень много разбитых домов, и людям некуда возвращаться. Летом пока тепло, здесь еще есть какая-то молодежь, а начнётся зима - они начнут уезжать. Здесь очень мало домов, которые отапливаются. Людям негде жить, чтобы сюда возвращаться", - рассказывает Сергей Иванович.

Также мужчина говорит, что во время боевых действий в городе были разрушены все садики и школы, поэтому обучение детей здесь происходит только в онлайн режиме.

"У меня дочка со своими детьми за границей. Пока они не собираются возвращаться, здесь нет нормальных условий для обучения детей, трудно найти работу. С работой в Изюме и до войны было плохо, а сейчас ее практически нет. Предприятий вообще не осталось", - говорит мужчина.

По словах местных жителей, в городе существует проблема с бомбоубежищами, хотя и Изюм сейчас не часто обстреливают, несмотря на близость к линии фронта.

"В городе очень мало укрытий, это связано с тем, что укрытия обустраивают в уцелевших домах, а это в основном окраина города. В центре большинство домов разрушенные, поэтому людям, которые живут в центре, приходится идти по несколько километров к ближайшим укрытиям, из-за чего многие туда не ходят. В частном секторе укрытий практически нет", - рассказывает Татьяна.

Улицы Изюма по-прежнему остаются почти безлюдными, единственные места, где собираются местные жители - это центральная площадь города и парк.

На центральной площади города нет уцелевших зданий, разбита тротуарная плитка, но при этом высажено много клумб из роз и построен новый фонтан.

Местные жители сидят на скамейках, преимущественно это пенсионеры. Они рассказывают, что в городе нет других мест, где можно как-то провести свой досуг.

По центральной площади прогуливается пенсионерка Зоя Тимофеевна, женщина идет неспешно под звук сирены, которая оповещает о воздушной опасности.

Женщина говорит, что после того, как она пережила несколько месяцев постоянных обстрелов, она перестала бояться звуков воздушной тревоги.

"Город понемногу восстанавливают, но, к сожалению, очень медленно. В моем доме до сих пор нет отопления и в этом году не будет. Власть говорит, что только в следующем году начнут ремонтировать крышу, а после этого заменят окна, и уже потом включат отопление", - рассказывает Зоя Тимофеевна.

Женщина говорит, что ее пятиэтажка вся избита осколками.

"В наш дом попало четыре снаряда, крыша пробита, выбиты практически все окна. Сразу после того, как зашли украинские солдаты, сюда приехали волонтеры, они дали нам пленку, чтобы заклеить окна, и буржуйку, чтобы можно было греться. Воду и электрику подключили практически сразу, а отопления так и нет, поэтому буржуйку я не убирала", - рассказывает женщина.

Зоя Тимофеевна жалуется, что несмотря на то, что ее дом очень сильно пострадал, стоит без окон с пробитой крышей, ей продолжают насчитывать коммунальные услуги за свет и воду. Женщина говорит, что работы в городе практически нет, поэтому она живет на одну пенсию.

"Выживаю благодаря гуманитарной помощи, но ее привозят все реже. Сейчас гуманитарку выдают один раз в месяц и говорят, что после нового года ее вообще уже может не быть", - резюмирует женщина.

Напомним, операция по освобождению Изюма была проведена в начале сентября прошлого года. Город в Харьковской области был захвачен россиянами с апреля 2022 года.