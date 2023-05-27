Российские войска нанесли по Изюму массированный удар беспилотниками. Фото
Вчера во второй половине дня Россия атаковала "Шахедами" Изюм Харьковской области. Повреждения получили здание лицея, коммерческие предприятия, полностью разрушена школа.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, публикуя фото последствий прилета.
По данным следствия, 26 мая около 02:45 российские военные совершили масштабную атаку беспилотниками по г. Изюм. По предварительным данным, это были 12 иранских БПЛА Shahed, замаскированные под видом российских Герань и Герань-2.
"В результате вражеских ударов по городу повреждено здание лицея, коммерческие предприятия, полностью разрушена школа. Также получили повреждения жилые дома мирных жителей и частные автомобили", - говорится в сообщении.
Как писала "Страна", накануне россияне атаковали беспилотниками Мерефу в Харьковской области, пострадало предприятие.
Также вчера в Днепре российские войска ударили по медучреждению. Сегодня в городе объявлен траур по погибшим и раненым после удара.
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