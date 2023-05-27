Вчера во второй половине дня Россия атаковала "Шахедами" Изюм Харьковской области. Повреждения получили здание лицея, коммерческие предприятия, полностью разрушена школа.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, публикуя фото последствий прилета.

По данным следствия, 26 мая около 02:45 российские военные совершили масштабную атаку беспилотниками по г. Изюм. По предварительным данным, это были 12 иранских БПЛА Shahed, замаскированные под видом российских Герань и Герань-2.

"В результате вражеских ударов по городу повреждено здание лицея, коммерческие предприятия, полностью разрушена школа. Также получили повреждения жилые дома мирных жителей и частные автомобили", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", накануне россияне атаковали беспилотниками Мерефу в Харьковской области, пострадало предприятие.

Также вчера в Днепре российские войска ударили по медучреждению. Сегодня в городе объявлен траур по погибшим и раненым после удара.

На сегодняшнее утро в Днепре разобрали почти все завалы на месте ракетного удара РФ по больнице, судьба трех человек неизвестна.

Тем временем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.