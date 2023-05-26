В городе Мерефа Харьковской области был прилет "Шахида" по предприятию. Там идет пожар, виден дым.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

По данным местных пабликов, горит мини-НПЗ. В январе по нему уже наносились удары.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о прилетах ударных беспилотников и нескольких ракет С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.

Также сообщалось, что ночью РФ вновь атаковала Киев. Есть повреждения в двух районах.

Кроме того, под ударом был и Днепр. Есть раненый.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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